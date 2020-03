Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Brand mehrerer Strohballen in der Gemarkung Winzenheim

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag, den 08.03.2020 gegen 15:30 Uhr meldeten Zeugen zunächst einen Brand in der Gemarkung Winzenheim. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass es sich um insgesamt 42, in Brand geratene Quaderstrohballen im Gesamtwert von ca. 2200 Euro handelte. Durch Hinweise mehrerer Zeugen konnten drei Kinder (9-12 Jahre) ermittelt werden, welche das Feuer durch Zündeln mittels Spraydosen und Sturmfeuerzeug entfacht hatten. Der Brand konnte durch die Feuerwehr innerhalb kurzer Zeit vollständig gelöscht werden. Bereits Anfang Februar ereignete sich ein ähnlicher Sachverhalt wenige hundert Meter von der jetzigen Örtlichkeit entfernt.

