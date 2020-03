Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Ladendieb nach kurzer Flucht festgenommen

Bad Kreuznach (ots)

Am 07.03.2020, um 10:00 Uhr, entwendete ein 39jähriger Mann eine Flasche Wodka aus einem Supermarkt in der Straße "Am Grenzgraben". Mitarbeiter beobachten dies und verständigten daraufhin die Polizei. Der Mann flüchtete hieraufhin, konnte aber wenige Minuten später durch die herbeigeeilten Polizeibeamten in einem in der Nähe befindlichen Weinberg aufgegriffen werden. Eine durch die Beamten durchgeführte Überprüfung ergab, dass gegen den 39jährigen auch noch ein Haftbefehl vorlag.

