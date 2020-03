Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Raub

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, den 04.02.2020 kam es gegen 11.20 Uhr zu einem Raub im Bereich der Magister-Faust-Gasse in Bad Kreuznach Der Geschädigte war fußläufig in Richtung Pfingstwiese unterwegs, als er in Höhe der Wilhelmstraße von hinten umgeschubst wurde und nach vorne fiel. Der bislang unbekannter männliche Täter griff sich die Laptoptasche des Geschädigten und lief in Richtung Pfingstwiese davon. Sofortige Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Täters. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Der Täter wird wie folgt beschrieben:  Circa 175 cm groß  Dunklere Hautfarbe  Bekleidet mit einer schwarz-grauen Jacke (Regenjacke mit Kapuze) und grauer Hose Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum in der Nähe des Tatortes und/oder in der unmittelbaren Umgebung/Fluchtrichtung gemacht? Wurde der Täter bei der Flucht oder bei der Vorbereitung seiner Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-100

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/ki.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell