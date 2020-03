Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Vermisster 86 Jahre alter Mann aus Langenlonsheim wurde tot aufgefunden

Bad Kreuznach (ots)

Nachtrag zur Auftrags Nr. 3944374:

Der seit Sonntag, 02.02.2020 vermisst gemeldete 86-jährige Mann aus Langenlonsheim, wurde am 01.03.2020 in Ortsrandlage der Gemeinde Langenlonsheim, tot in einem Regenrückhaltebecken liegend aufgefunden. Die Identität mit dem Vermissten, konnte inzwischen im Rahmen der gerichtsmedizinischen Untersuchung zweifelfrei festgestellt und ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell