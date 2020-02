Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Brandursache geklärt

Bad Kreuznach (ots)

Im Falle des Wohnhausbrandes am Donnerstag, dem 20.02.2020, gg. 23:00 Uhr in Hochstetten-Dhaun in der Hauptstraße teilt die Kriminalinspektion Bad Kreuznach mit, dass die Brandursache geklärt ist. Brandermittler der Kriminalpolizei konnten einen Kaminbrand ausschließen. Daraufhin wurde ein für Feuerstätten zugelassener Brandsachverständiger hinzugezogen. Dieser kam zu dem Ergebnis, dass die Bausubstanz an nicht einsehbarer Stelle durch den langjährigen Betrieb des Kamines pöros geworden war und Heißgase vermutlich über einen längeren Zeitraum unbemerkt nach oben in die Kassettendecke aus Holz gelangten und diese dann an dem Donnerstagabend in Brand setzten. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Betreiber von Kaminfeuerstellen, auch wenn diese nachträglich mittels Bausätzen durch Glasscheiben verschlossen wurden, diese durch ihren fachkundigen Schornsteinfeger auf mögliche Gefahrenstellen untersuchen zu lassen.

