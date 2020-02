Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: abschließendes Fazit der "Kreiznacher Narrefahrt" und des Bockenauer Nachtumzugs (Stand 23.02.2020, 03:20 Uhr)

Bad Kreuznach und Bockenau (ots)

Ergänzend zu der Pressemeldung der PD Bad Kreuznach vom 22.02.2020, 21:08 Uhr ist abschließendes Fazit des vergangenen Fastnachtstages zu ziehen: Bis in die Nacht feierten dutzende Narren friedlich in den Gaststätten in Bad Kreuznach und in der Bockenauer Schweiz-Halle in Bockenau. Die Veranstaltung in Bockenau war gegen 02:00 Uhr offiziell beendet. Bezüglich der Erstmeldung erhöhte sich die Anzahl der Körperverletzungsdelikte dennoch von drei auf insgesamt zwölf. Abschließend kann man trotzdem von einem ruhig verlaufenden Einsatztag für die Polizei Bad Kreuznach sprechen.

