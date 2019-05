Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: LKW-Fahrer streift beim Vorbeifahren Toyota und entfernt sich - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer streifte am Samstag, gegen 11:15 Uhr, einen Toyota Corolla, der vor einem Restaurant im Quadrat C5 geparkt war. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher einfach, obwohl am PKW ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden war.

Die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt suchen nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

