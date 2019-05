Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: In Räumlichkeiten des DRK eingebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Berliner Straße brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr bis Samstag, 11:30 Uhr, in die Räumlichkeiten des Deutschen Roten Kreuzes ein. Die Unbekannten hatten sich durch Aufhebeln der Hauseingangstür Zutritt zum Anwesen verschafft und im Anschluss die Türen im Erd- und Obergeschoss aufgebrochen. Sie durchwühlten in den Räumlichkeiten mehrere Schränke und entwendeten u.a. Verbandsmaterial, weitere medizinische Materialien, Süßigkeiten und Getränke im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

