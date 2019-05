Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: 41-jähriger Ford-Fahrer verursacht unter Alkoholeinfluss Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten und flüchtet

Mannheim (ots)

Ein 41-jähriger Ford-Fahrer verursachte unter Alkoholeinfluss am Samstagabend, kurz nach 22 Uhr, in der Neckarauer Straße einen Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der Autofahrer war in Richtung Mannheim-Rheinau unterwegs, als er in Höhe der Haltestelle "Friedrichstraße" auf den vorausfahrenden Opel eines 53-Jährigen auffuhr. Der Opel geriet dabei ins Schleudern und kollidierte mit einem 69-jährigen Roller-Fahrer, der durch den Aufprall zu Boden stürzte und über die Fahrbahn schlitterte. Beide Beteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu, die von Rettungssanitätern vor Ort versorgt wurden. Der Verursacher hatte seinen Wagen einfach am Fahrbahnrand abgestellt und war zu Fuß geflüchtet. Dessen Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Einige Stunden später meldete sich der Flüchtige dann bei der Polizei. Nach einem freiwilligen Alkoholtest, der einen Wert von ca. 0,8 Promille ergab, wurde dem Mann noch eine Blutprobe entnommen. Er musste seinen Führerschein abgeben. Die Höhe des Gesamtsachschadens wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell