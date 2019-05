Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Unbekannte werden bei versuchtem Einbruch in Arztpraxis von Zeugen gestört - Weitere Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Sonntag, gegen 21:40 Uhr, in eine Arztpraxis in der Relaisstraße, in Höhe des Karlsplatzes, einzubrechen. Die Täter brachen die Eingangstür des Anwesens auf und machten sich anschließend im Obergeschoss an der Praxistür zu schaffen. Doch die Unbekannten wurden von zwei Zeugen gestört, sodass sie sofort von ihrem Vorhaben abließen und die Flucht in Richtung der Haltestelle "Rheinauer Bahnhof" ergriffen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

1. Täter: männlich, ca. 160 cm groß, etwa 30-40 Jahre alt, normale Statur, dunkler Vollbart, kurze braune Haare, trug "Arbeiterkleidung" bzw. einen grauen Latzhosenanzug.

2. Täter: männlich, ca. 180 cm groß, etwa 45 Jahre alt, kräftige Statur, kurze braune Haare, bekleidet mit einem Jogginganzug bestehend aus einer schwarzen Hose und einem grauen T-Shirt. Er hatte eine Plastiktüte bei sich.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell