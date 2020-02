Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht L239 mit weißem Mercedes Vito

Haus Gräfenbach (ots)

Am Dienstag, 18. Februar, gegen 09:00 Uhr, befuhr ein weißer Transporter die Landstraße 239, aus Richtung Gemünden kommend, in Fahrtrichtung Bad Kreuznach. In Höhe Haus Gräfenbach kam dem Transporter ein weißer Mercedes Vito entgegen. Beide Fahrzeuge stießen mit ihren Außenspiegeln zusammen. Der Vito-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem flüchtigen weißen Mercedes Vito mit einem Schaden am Außenspiegel der Fahrerseite bitte an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

