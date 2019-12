POL-OH: Sachbeschädigung - Kennzeichendiebstahl - Kupferkabel gestohlen - Diebstahl - Versuchter Handtaschenraub

Polizeipräsidium Osthessen

Sachbeschädigung

Fulda - Zwischen Montagmittag (23.12.) und Freitagmorgen (27.12.) beschmierten Unbekannte die Rückseite der Mensa einer Schule in der Leipziger Straße mit roter Farbe und verursachten circa 400 Euro Schaden.

Kennzeichendiebstahl

Tann - In der Nacht auf Freitag (27.12.) stahlen Unbekannte in der Auersbergstraße das hintere amtliche Kennzeichen FD-ES 799 eines schwarzen Skoda Fabia und verursachten einen Sachschaden von circa 20 Euro.

Kupferkabel gestohlen

Fulda - In der Woche zwischen dem 20. und 27. Dezember stahlen Unbekannte in der Moltkestraße mehrere Meter Kupferkabel im Wert von circa 500 Euro.

Diebstahl

Fulda - Am Freitag (27.12.), gegen 17.30 Uhr, gelang es einem unbekannten Mann in einem Bekleidungsgeschäft in der Mittelstraße beim Bezahlen Bargeld aus der Kasse zu stehlen.

Versuchter Handtaschenraub

Fulda - Am Sonntagabend (29.12.), gegen 20.15 Uhr, versuchten zwei Unbekannte in der Löherstraße die Handtasche einer 57-jährigen Frau zu rauben. Die Neuhöferin war zusammen mit ihrem Ehemann unterwegs, als die Täter sie umstießen und versuchten ihr die Tasche zu entreißen. Der Mann schritt ein und konnte dies verhindern. Durch den Sturz wurde die Frau leicht verletzt. Die Täter flüchteten daraufhin durch die Gambettastraße in Richtung Rangstraße. Sie waren circa 25 Jahre alt, dunkel bekleidet und mit Wollmützen maskiert.

