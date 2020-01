Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrt unter Alkoholeinfluss in Ludwigshafen Friesenheim

Ludwigshafen (ots)

Am 19.01.2020, gegen 01:00 Uhr, unterzog eine Streifenwagenbesatzung den Fahrer eines Mercedes in der Brunckstraße einer Verkehrskontrolle, da dieser über einen kurzen Zeitraum auf dem Bordstein am rechten Fahrbahnrand fuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte bei dem 40-jährigen Fahrer aus Ludwigshafen eine Atemalkoholkonzentration von 2,32 Promille festgestellt werden. Im Wagen befanden sich zudem Kinder des Verantwortlichen. Gegen den Fahrer wurde eine Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, hierfür wurde in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Zudem erfolgte die Sicherstellung seines Führerscheins. Ein nüchterner Mitfahrer setzte die Fahrt anschließend fort.

