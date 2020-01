Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugengesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, 17.01.2020 um 12:25 Uhr, kam es auf der Wittelsbachstraße in Höhe des Anwesens 41 zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Der bislang unbekannte Fahrer eines rotfarbenen SUV missachtete im Gegenverkehr das Rechtsfahrgebot, sodass eine 53-jährige BMW-Fahrerin aus Ludwigshafen ausweichen musste. Infolgedessen touchierte die Fahrerin einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW Lupo. Der unbekannte SUV-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Heinigstraße fort. Zwischen dem flüchtigen SUV und dem BMW war es nicht zu einer Berührung gekommen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der PI Ludwigshafen 1, Tel. 0621/963-2122, in Verbindung zu setzen

