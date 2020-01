Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verletzter Rollerfahrer nach Verkehrsunfall in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Am 18.01.2020, gegen 12:45 Uhr, kam es auf der Kurt-Schumacher-Brücke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 26-jährigen Rollerfahrer aus Ludwigshafen und einem 69-jährigen Opel-Fahrer aus Mannheim. Ersten Erkenntnissen zu Folge fuhr der Rollerfahrer auf den vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Wagen auf und stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich leicht und wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 4.500 Euro; der Roller war nicht mehr fahrbereit.

