Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig - Parkrempler auf Video aufgezeichnet - Polizei sucht Zeugen

Schleswig (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Gallberg in Schleswig wurde am frühen Samstagmorgen (07.09.19) ein silberner Golf beschädigt. Auf der Videoaufzeichnung des Einkaufsmarktes konnte erkannt werden, dass um kurz nach 2 Uhr ein Fahrzeug neben dem Golf eingeparkt wurde. Ein Mann stieg aus und stieß mit der Fahrertür gegen die Beifahrertür des VW Golf. Anschließend zerkratzte er die Kofferraumklappe mit einem unbekannten Gegenstand.

Der Mann trug ein Bayern-Trikot mit der Nummer 9 und wirkte eher übergewichtig.

Das Polizeirevier Schleswig hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweisgeber zu dem unbekannten Mann unter der Rufnummer 04621-840.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell