POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Samstag (15.06.2019) bis Sonntag (16.06.2019)

Neuenkirchen/Vörden - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 15.06.2019, 19.10 Uhr, verunfallte ein 35-jähriger aus Bramsche mit seinem Pkw Opel Astra in Neuenkirchen/Vörden auf der Straße Hinnenkamp. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit dem Fahrzeug ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte der Opel gegen ein metallenes Weidentor. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheines wurden angeordnet. An PKW und Weidentor entstand ein Schaden von etwa 2.000,- Euro. Der junge Mann soll schon vor dem Unfall durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen sein. Zeugen hierzu sollten sich bei der Polizei in Damme (Telefon: 05491 9500) melden.

Dinklage - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 16.06.2019, 00.15 Uhr, befuhr ein 36-jähriger aus Diepholz mit einem Pkw BMW In Dinklage die Sanderstraße. Der Fahrzeugführer fiel einer Streifenwagenbesatzung wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle wurde beim Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,11 Promille festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheines wurden angeordnet. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne/Kroge - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am Samstag, 15.06.2019, 18.45 Uhr, befuhr eine 80-jährige Lohnerin mit ihrem Pedelec den Radweg der Diepholzer Straße in Richtung Diepholz. Ein 72-jähriger aus Hamburg befuhr mit seinem Pkw VW Passat parallel zum Radweg die Diepholzer Straße in gleicher Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 35 fuhr die 80-jährige unvermittelt vom Radweg auf die Fahrbahn. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und touchierte das Vorderrad des Pedelec. Hierdurch kam die Fahrradfahrerin zu Fall. Sie zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in eine Spezialklinik geflogen. Für die Unfallaufnahme und die Räumungsarbeiten wurden die Diepholzer Straße für etwa 1 ½ Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Dinklage - Gefährliche Körperverletzung in der Innenstadt

Am Sonntag, 16.06.2019, 02.55 Uhr, kam es in der Innenstadt von Dinklage zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Auslöser des Ganzen war, dass sich ungebetene Gäste selbständig zu einer privaten Geburtstagsfeier "einluden". Dieses missfiel den Geburtstagsgästen offensichtlich. Es kam zu Streitigkeiten, in deren Folge ein bislang unbekannter Täter einem jungen Mann eine Spirituosenflasche gegen die Stirn schlug. Eine Behandlung im Krankenhaus war erforderlich. Der Täter entfernte sich unerkannt. Wegen der bei allen Beteiligten festgestellten Alkoholbeeinflussung war die Sachverhaltsaufnahme sehr schwierig. Die Polizei hofft, durch weitere Ermittlungen den Sachverhalt klären zu können.

Visbek/Bonrechtern - Diebstahl eines Kleinkraftrades

Im Zeitraum von Freitag, 14.06.2019, 20.00 Uhr, bis Samstag, 15.06.2019, 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Bonrechtern von einem Hofgrundstück ein Kleinkraftrad Schwalbe. An dem Fahrzeug war das Versicherungskennzeichen 302RCU angebracht. Verdächtige Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnte, sollten der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 943 0) mitgeteilt werden.

Bakum/Vestrup - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag, 15.06.2019, 10.40 Uhr, kam es im Bakumer Ortsteil Vestrup auf der Hochelstener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec. Ein 48-jähriger Bakumer wollte mit seinem Pkw Mazda von einer Grundstückausfahrt auf die Hochelstener Straße auffahren. Hierbei übersah er einen von rechts herannahenden 58-jährigen Cappelner mit seinem Pedelec. Bei der Kollision der Fahrzeuge kam der Fahrradfahrer zu Fall. Er zog sich leichte Kopfverletzungen zu. An Pkw und Fahrrad entstanden geringe Sachschäden in Höhe von etwa 500,- Euro.

