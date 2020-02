Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Geschädigter Pkw-Fahrer nach Körperverletzung gesucht Bad Kreuznach, Ringstraße/Mannheimer Straße

Bad Kreuznach (ots)

Wie bereits berichtet (Auftrag Nr.3952026) kam es in der Nacht vom 14. auf den 15.02.2020 gegen 00:45 Uhr an der Kreuzung Ringstraße - Mannheimer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Fußgänger und einem Pkw-Fahrer. Augenzeugen zu Folge bog der Fahrzeugführer ab, während der Fußgänger die Straßenseite wechseln wollte und sich offensichtlich bedrängt fühlte. Der Fußgänger öffnete die Fahrertür und schlug den Fahrer mehrfach. Der Täter wurde vor Ort durch die Polizei angetroffen. Der Geschädigte wird nun gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-8811-100.

