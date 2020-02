Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Herrenloser Koffer in einer Bushaltestelle in der Nähe des Amtsgerichts

Bad Kreuznach- John-F. Kennedy-Straße (ots)

Am 20.02.2020 gegen 07:55 Uhr wurde der PI Bad Kreuznach ein herrenloser Aktenkoffer in einer Bushaltestelle in der John-F.-Kennedy-Straße in Bad Kreuznach gemeldet. Der Auffindeort wurde durch mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen abgesperrt und der Verkehr der Zufahrtsstraßen (Dürerstraße bis zur Einfahrt des Korellengartens und John-F.-Kennedy-Straße bis zur Einfahrt zur Hannah-Arend-Straße) wurde abgeleitet. Letztendlich wurde der Koffer von einem Team der Delaborierer aus Mainz durchleuchtet und geöffnet. Darin war kein gefährlicher Inhalt feststellbar. Gegen 09:40 Uhr war der Einsatz beendet.

