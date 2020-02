Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfallgeschehen B41 in Höhe Rüdesheim

Rüdesheim B41 (ots)

Am Dienstag, 04. Februar, 08:42 Uhr, kam es auf der B41, in Höhe Auffahrt Rüdesheim, Fahrtrichtung Bad Kreuznach, zu einem Unfallgeschehen zwischen einem blauen Audi A3 und einem roten VW Golf TSI. Zeugen dieses Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Kreuznach unter Tel. 0671-88110 in Verbindung zu setzen.

