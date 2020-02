Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht vor der Volksbank Stromberg

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitag, 14.02.2020, zwischen 12:15 Uhr und 14:30 Uhr, wurde ein geparkter silberfarbener Audi A3 vor der Volksbank in Stromberg, Straße Im Zwengel, durch ein unbekanntes Fahrzeug am linken hinteren Heckbereich beschädigt. Der flüchtige Unfallverursacher dürfte beim Rangieren bzw. Ein- oder Ausparken den Schaden verursacht haben. Hinweise zum Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 92000-215

E-Mail: pdbadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell