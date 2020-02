Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Wallhausen (ots)

Am 15.02.2020, um 23:32 Uhr, befuhr ein mit drei männlichen Personen, im Alter von 35, 36 und 39 Jahren, besetzter Pkw die K 47 von Wallhausen kommend in Richtung Windesheim. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Pkw in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich daraufhin und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die hinzugerufene Feuerwehr musste einen der 3 Männer aus dem Pkw bergen, da er sich nicht mehr eigenständig aus dem Fahrzeug befreien konnte. Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten fest, dass alle drei Insassen erheblich unter Alkoholeinfluss standen. Da die Fahrereigenschaft sich vor Ort nicht eindeutig feststellen ließ, wurde der Pkw sichergestellt und bei zwei der drei Männern eine Blutentnahme angeordnet. Die Ermittlungen der Polizei zur Feststellung der Fahrereigenschaft dauern noch an. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15000EUR. Alle drei Insassen wurden durch den Verkehrsunfall verletzt und durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht.

