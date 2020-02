Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Nächtliche Verkehrsstraftaten unter Alkoholeinfluss

Bad Kreuznach (ots)

In der Nacht von Freitag, den 14.02.2020 auf Samstag, den 15.02.2020 kam es zu mehreren Straftaten im Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss. Zunächst ereignete sich nach Angaben von Augenzeugen gegen 00:30 Uhr auf der Mannheimer Straße in Bad Kreuznach ein sog. Beinahe-Unfall. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der Fahrer eines PKW einen bevorrechtigten Fußgänger, als dieser die Fahrbahn queren wollte. Obgleich es nicht zur Kollision kam, war der Fußgänger derart erbost, dass er die Fahrertür des PKW aufriss, den Fahrer ins Gesicht schlug und sich von der Örtlichkeit entfernte. Der Beschuldigte konnte kurz darauf im Rahmen der Fahndung angetroffen werden, wobei er zunächst keine Angaben zum Geschehen machte und einen Atemalkoholwert von 1,25 Promille aufwies. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Um 01:00 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem PKW die L239 zwischen Gutenberg und Hargesheim, als er in einer leichten Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit mehreren Leitpfosten am Straßenrand kollidierte. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer ein Atemalkoholwert von 1,59 Promille festgestellt. Noch vor Eintreffen der Streife an der Unfallörtlichkeit versuchte der Beschuldigte sich seines mitgeführten Marihuanas zu entledigen, welches durch die Beamten jedoch aufgespürt und sichergestellt werden konnte. Entsprechende Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie Trunkenheit im Verkehr wurden gefertigt, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen 03:00 Uhr wurde ein weiteres Fahrzeug in Bad Kreuznach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 34-jährigen Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,14 Promille fest. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde auch hier eingeleitet, der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

