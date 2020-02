Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht Mitfahrerparkplatz Bahnhof Norheim

Norheim (ots)

Zwischen dem 09. und 12. Februar 2020 kam es auf dem Mitfahrerparkplatz an der Hüffelsheimer Straße/Ecke Badeweg, Nähe Bahnhof, in Norheim, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte hierbei einen geparkten weißen Ford Courier an der kompletten Beifahrerseite. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 92000-215

E-Mail: pdbadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell