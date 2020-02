Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Polizei ist für die Straßenfastnacht vorbereitet

Bad Kreuznach (ots)

Am Donnerstag, 20. Februar 2020 beginnen für die Beamt*innen der Polizeiinspektion Bad Kreuznach einsatzreiche Tage. Pünktlich um 11.11 Uhr wird der Narrenkäfig in Bad Kreuznach auf dem Kornmarkt eröffnet. Wie in den vergangenen Jahren werden ca. 13.000 Besucher erwartet, die erfahrungsgemäß feuchtfröhlich feiern. Damit die Stimmung entspannt bleibt, setzt der Veranstalter einen Sicherheitsdienst ein. Die Polizei und der städtische Vollzug sind im und um den Veranstaltungsbereich präsent. Die weiteren Sicherheitsmaßnahmen orientieren sich an denen der Vorjahre. Für den Innenstadtbereich ist ein Glasflaschenverbot ausgesprochen, welches vom städtischen Vollzugsdienst und der Polizei überwacht wird. Die Zufahrten zum Veranstaltungsbereich sind mit technischen Sperren geschützt. Im und am unmittelbaren Veranstaltungsbereich findet eine Videoüberwachung statt, die Aufnahmen werden, sofern nicht für ein Ermittlungsverfahren relevant, für 30 Tage gespeichert. Um übermäßigen Alkoholkonsum durch Kinder- und Jugendliche zu verhindern, finden gemeinsame Kontrollen von Polizei, Vollzugsdienst und Jugendamt statt.

Auch für die Kreiznacher Narrefahrt am Samstag sind neuralgische Punkte, insbesondere im Bereich des Kornmarktes, videoüberwacht und technische Sperren sind zum Schutz der Besucher aufgestellt. Anders als im Vorjahr führt der Zug dieses Jahr auch über die Dr.-Karl-Aschoff-Straße, Badeallee und Kaiser-Wilhelm-Straße. Für Anlieger wird eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Ebenfalls am Samstag findet der Bockenauer Nachtexpress statt, auch hier werden polizeiliche Einsatzkräfte für die Sicherheit der Teilnehmer sorgen, ebenso wie bei dem Umzug in am Sonntag Waldböckelheim sowie am Montag in Planig und Sommerloch.

Wir wünschen allen Närr*innen eine fröhliche Fastnacht, bitten aber auch darum, die Grenzen der Ausgelassenheit zu beachten und weisen auf die Kampagne "RESPECT THE LIMIT" hin:

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-mainz/feiern-aber-richtig-veranstaltungsfibel

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell