Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Räuberische Erpressung zum Nachteil eines Handwerker Marktes

Bad Kreuznach, Planiger Straße (ots)

Am Dienstag den 18.02.2020 kam es gegen 06:45 Uhr zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil des "Schlau Handwerkermarktes" in der Planiger Straße 106 in 55543 Bad Kreuznach.

Ein unbekannter männlicher Täter betrat kurz nach Öffnung des Marktes die Filiale und forderte von dem Mitarbeiter an der Kasse die Herausgabe von Bargeld. Der Täter verlieh seiner Forderung durch Vorhalten eines Messers Nachdruck. Nachdem er das Bargeld ausgehändigt bekommen hatte, flüchtete der Täter aus dem Markt in Richtung der Wöllsteiner Straße und konnte unerkannt entkommen.

Sofortige Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Täters. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Circa 175 cm groß, Dunklere Hautfarbe, Bekleidet mit einem dunkelgrünen Mantel, schwarzer Hose, schwarzem Schal

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum in der Nähe des Tatortes und/oder in der unmittelbaren Umgebung/Fluchtrichtung gemacht? Wurde der Täter bei der Flucht oder bei der Vorbereitung seiner Tat beobachtet?

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-0!

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811 0

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell