Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Ladendieb wehrte sich heftig

Kamp-Lintfort (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17.00 Uhr sprach ein 47-jähriger Ladendetektiv aus Essen einen 46-jährigen Kamp-Lintforter nach einem Diebstahl in einem Geschäft an der Moerser Straße an.

Der Ladendieb flüchtete daraufhin in Richtung des Kreisverkehrs Moerser Straße / Ebertstraße.

Mit Hilfe eines 19-jährigen Mannes aus Kamp-Lintfort konnte der Dieb, der sich heftig wehrte und den Kamp-Lintforter leicht verletzte, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

