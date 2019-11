Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch, Klaus-Groth-Straße

Festnahme von drei Tätern bei Einbruch in Schulgebäude

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag, den 01 November, konnte die Polizei drei 18 - 22-jährige Täter gegen 04:00 Uhr auf frischer Tat festnehmen. Die Täter waren zuerst in das Jugendzentrum eingestiegen und hatten sich danach gewaltsam Zutritt zu dem angrenzenden Schulgebäude verschafft. In dem Schulgebäude hebelten sie eine Vielzahl von Türen auf und durchsuchten die Räume. Bei ihrer Suche nach Beute brachen die Täter auch Schranktüren auf, warfen den Inhalt der Schränke auf dem Boden und verwüsteten auf diese Weise mehrere Büroräume. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

