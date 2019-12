Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Sichergestellte Fahrräder suchen ihre Besitzer

Flensburg (ots)

Im Zuge eines polizeilichen Einsatzes in Flensburg wurden am 14. November mehrere Fahrräder aufgefunden und sichergestellt. Einige Fahrräder stammten aus angezeigten Diebstahlstaten und konnten daher an die Besitzer ausgehändigt werden.

Aufgrund der Tatsache, dass einige der aufgefundenen Fahrräder bereits Diebstahlsdelikten zuzuordnen waren, geht das Kommissariat 7 der Kriminalpolizei Flensburg davon aus, dass auch die acht weiteren Fahrräder entwendet, das Fehlen jedoch noch nicht angezeigt worden ist.

Daher fragt die Polizei, wer vor oder am 14. November den Diebstahl seines Fahrrades bemerkt, jedoch noch nicht zur Anzeige gebracht hat. Die auf den Fotos abgebildeten Fahrräder haben ihren Besitzer noch nicht gefunden. Wer also sein Zweirad wiedererkennt, wird gebeten, sich unter Angabe eines Besitznachweises, wie Rahmennummer, Kaufbeleg oder eindeutigen Fotos, die das Fahrrad zeigen, beim Kommissariat 7 unter der Nummer 0461 / 4840 zu melden.

