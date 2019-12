POL-FL: Harrislee: Vier Einbruchstaten in Einfamilienhäuser

Polizeidirektion Flensburg

Am Dienstag (03.12.19) ist es im Laufe des Tages bis in die frühen Abendstunden in Harrislee zu vier Einbruchstaten in Einfamilienhäuser gekommen. Alle betroffenen Häuser liegen dicht beisammen im Bereich Himbeerbogen, Brombeerweg und Im Erdbeerfeld. Die Täter versuchten jeweils über rückwärtige Türen unbemerkt in die Häuser zu gelangen. In mindestens zwei Fällen gelang dies und es wurden Wertgegenstände und Bargeld entwendet.

Das Kommissariat 7 der Kriminalpolizei Flensburg ermittelt und fragt, wer am gestrigen Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im besagten Bereich beobachtet hat. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0461 / 4840 zu melden. Darüber hinaus bittet die Polizei stets aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen umgehend der Polizei über 110 zu melden.

