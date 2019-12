Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Mehrere Unfälle auf der B 200

Flensburg (ots)

Am Mittwochmorgen (04.12.19) gegen 08:00 Uhr kam es innerhalb kürzester Zeit zu vier Auffahrunfällen auf der B 200 zwischen den Anschlussstellen Zentrum und Rude in Fahrtrichtung Husum. Im dichten Berufsverkehr kam es zu einem Auffahrunfall, vermutlich durch zu geringen Sicherheitsabstand. Auch im nachfolgenden Verkehr wurde wohl wiederholt auf den nötigen Abstand verzichtet, sodass es zu drei weiteren Auffahrunfällen kam, da die Unfallverursacher nicht mehr rechtzeitig bremsen konnten. Für die Zeit der Räumung der Bundesstraße musste die Auffahrt Zentrum in Richtung Süden gesperrt werden. Insgesamt waren neun Fahrzeuge beteiligt, verletzt wurde niemand.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass nur eine rücksichtsvolle Fahrt mit ausreichendem Sicherheitsabstand eine angemessene Reaktion auf plötzlich auftretende Gefahren im Straßenverkehr möglich macht.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Jan Krüger

Telefon: 0461/484-2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell