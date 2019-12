Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Lindewitt: Verpuffung mit anschließender Explosion in Biogasanlage - eine Person verletzt

Lindewitt (ots)

In der Gemeinde Lindewitt (Wiehelund) ist es am Montagvormittag (02.12.19) gegen 11:45 Uhr zu einer Verpuffung mit anschließender Explosion in einer Biogasanlage gekommen. Dabei wurde eine männliche Person verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden zum Zeitpunkt des Unglücks Arbeiten an einem Fermenter durchgeführt, bei denen auch ein Kran zum Einsatz kam. Hierbei ist es zu einer Verpuffung gekommen. Durch die Verpuffung kam es daraufhin zu einer Explosion mit einer Stichflamme im Fermenter und anschließender starker Rauchentwicklung.

Durch die Verpuffung wurde der 63-jährige Kranführer schwer verletzt. Er wurde mit Brandverletzungen in eine Spezialklinik nach Lübeck geflogen. Eine Schadenshöhe konnte bislang nicht ermittelt werden.

Mehrere Feuerwehren, der Löschzug Gefahrgut sowie der Kreisbrandmeister des Kreises Schleswig-Flensburg waren eingesetzt. Die am Einsatzort gelegene Landesstraße 14 musste für die Zeit der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Die Kriminalpolizei Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

