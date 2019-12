Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: PKW brennt vollständig aus - Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Flensburg (ots)

Am späten Dienstagabend (03.12.19) gegen 22:15 Uhr stellte ein Passant einen brennenden VW Golf auf einem Parkplatz in der Bauer Landstraße fest und verständigte Feuerwehr und Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten brannte das Fahrzeug vollständig aus. Die Polizei konnte Hinweise erlangen, die auf eine gezielte Brandlegung schließen lassen. Auch an einem Audi in unmittelbarer Nähe wurden Spuren gefunden, die auf eine Brandstiftung hindeuten. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Audi jedoch nicht beschädigt.

Das Kommissariat 2 der Kriminalpolizei Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Hinweisgeber, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben und bittet diese, sich unter 0461 / 4840 zu melden.

