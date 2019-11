Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Bei Einbruch Zigaretten entwendet

Bad Sassendorf (ots)

Die Alarmanlage meldete am Montag, um 2.11 Uhr einen Einbruch in ein Geschäft in der Schützenstraße. Ein Einbrecher hebelte die Eingangstür auf und entwendete eine unbekannte Anzahl an Zigaretten. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

