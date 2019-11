Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verlauf Allerheiligenkirmes

Soest (ots)

Der Kirmesverlauf war am Samstagabend aus Sicht der Polizei sehr unruhig. Die Beamten mussten bis in die späten Morgenstunden insgesamt 22 Platzverweise aussprechen und 16 Kirmesbesucher in Gewahrsam nehmen. In den meisten Fällen wollten sie dem ausgesprochenen Platzverweis keine Folge leisten. Immer wieder kam es zu alkoholbedingten Ausschreitungen, so dass 17 Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten gefertigt werden mussten. 13 Mal schritten die Beamten wegen Betäubungsmittelverstößen, zweimal wegen Diebstahl und zweimal wegen Sachbeschädigungen ein. Ein 17-jähriger Werler schlug einen der Polizeibeamten bei einer Betäubungsmittelkontrolle unvermittelt ins Gesicht. Der Beamte wurde hierbei leicht verletzt. (reh)

