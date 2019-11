Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Alkohol und eine Unfallflucht

Soest (ots)

Die Allerheiligenkirmes war am Freitagabend sehr gut besucht. Während der Großteil der Besucher friedlich feierte gab es jedoch bei einigen Gästen durch Alkohol und Drogen bedingte Aussetzer. Insgesamt sechs Personen mussten die Nacht zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam verbringen. Zehn Personen erhielten von den eingesetzten Kräften Platzvereise und mussten sich somit vom Kirmesgelände für den Rest der Nacht fernhalten. Dreimal griffen die Polizisten Personen mit Drogen auf. Mehrere hilflose Personen wurden durch die Polizei an die Rettungskräfte weitergegeben. Gegen 02:00 Uhr meldete ein Zeuge ein stark beschädigtes Fahrzeug an der Burghofstraße. Die drei Insassen hätten ihn verbal aggressiv fortgeschickt. Ein weiterer Zeuge meldete ein Fahrzeug welches stark beschädigt kurz zuvor aus der Tiefgarage am Isenacker gekommen sei. In der Tiefgarage stellten die Beamten einen beschädigten Pfeiler fest. Der Autofahrer muss mit überhöhter Geschwindigkeit gegen den Pfeiler geprallt sein. Dabei lösten die Airbags des Autos aus. Der Seat Leon aus Kassel wurde anschließend auf der Burghofstraße sichergestellt. Der Schaden wird auf etwa 7500,-EUR geschätzt. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer sind flüchtig. (lü)

