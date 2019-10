Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Irgendwann zwischen Sonntagabend (20.10.) und Montagmorgen (21.10.) sind unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale an der Straße "Am Kiwittenberg" in Neuss-Uedesheim eingebrochen. Durch das Aufhebeln eines Türelementes gelangten die Diebe in die Geschäftsräume und knackten einen Tresor. Entdeckt wurde die Tat am Montagmorgen, gegen 05:40 Uhr, durch eine Mitarbeiterin der Bäckerei. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, wird um einen Anruf bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 gebeten.

