Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo ermittelt nach PKW-Aufbruch

Dormagen (ots)

Am Montagvormittag (21.10.), gegen 10:15 Uhr, teilten Zeugen mit, dass auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der Krefelder Straße, Zufahrt "An der Wache", ein Unbekannter nach einem Autoaufbruch flüchtig sei. Der Mann hatte die Scheibe eines schwarzen Hyundai eingeschlagen und eine Geldbörse gestohlen. Diese lag zuvor unter dem Fahrersitz "versteckt".

Der Dieb konnte folgendermaßen beschrieben werden: Circa 170 bis 175 Zentimeter groß und von "schlanker" Statur. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Jacke und einer beigen Hose. Eine Fahndung nach dem Autoknacker verlief ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Um sich vor größerem Schaden zu bewahren, gilt es, sich bewusst zu machen, dass ein Auto kein Safe ist und Wertsachen darin nicht unbeaufsichtigt zurückgelassen werden sollten. Im Gegenteil: offen sichtbare Gegenstände im Fahrzeuginneren können ein Tatanreiz für mögliche Diebe sein. Räumen Sie daher Ihr Auto aus - bevor es andere tun.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell