Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Brand

Lippstadt (ots)

Am Donnerstags, um 11:19 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Imbiss an der Cappelstraße gerufen. Während des Aufheizens der Friteuse geriet diese in Brand. Ein Löschversuch mit einer Löschdecke scheiterte und die Feuerwehr wurde gerufen Diese konnte das Feuer löschen. Der Sachschaden wird auf mehrere 10000,- EUR geschätzt. (lü)

