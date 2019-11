Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt -Exhibitionist

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, um 11:43 Uhr, ging eine 53-jährige Frau aus Lippstadt mit ihrem Hund am Weidegrund spazieren. Nahe des Minigolf-Platzes wurde sie von einem jungen Mann angesprochen. Er hielt dabei sein entblößtes Glied in der Hand und fragte, ob sie mal anfassen wollte. Die Frau ging daraufhin weiter. Der etwa 18-Jährige ging ebenfalls ein Stück und manipulierte weiter an seinem Glied. Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: Etwa 18 Jahre alt, 1,70 Meter groß von normaler Statur mit einem kleinen Oberlippenbart. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug eine dunkle Hose eine dunkle Jacke. einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Kappe. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, oder auch weitere Opfer, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell