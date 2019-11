Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Wohnungseinbruch

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag wurde im Zeitraum von 00:30 bis 18:20 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße "An der Kühlige" eingebrochen. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe der Terrassentür ein um ins Innere zu gelangen. Hier durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen. Ob dabei etwas erbeutet wurde steht zur Zeit noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 029941-91000 zu melden. (lü)

