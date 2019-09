Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim

Rhein-Neckar-Kreis: Wildunfall

Neckarbischofsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend, gegen 21.15 Uhr, stieß eine Pkw-Fahrerin auf der L 549 zwischen Neckarbischofsheim und Helmhof mit einem Wildschwein zusammen, welches die Fahrbahn überquerte. Das Tier blieb nach dem Zusammenstoß kurz auf der Straße liegen, entfernte sich dann aber wieder in die Richtung, aus der es gekommen war. Am VW-Golf entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

