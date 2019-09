Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sprinter gestohlen- Hinweisgeber gesucht

Olpe (ots)

In der Nacht zum 06.09.2019 entwendeten bisher Unbekannte vom frei zugänglichen Werkshof der Werthmann Werkstätten in der Günsestraße einen Mercedes Sprinter mit Anhänger. Das weiße Fahrzeug mit dem Kennzeichen OE-CV9999 hat eine Doppelkabine. Auf dem Anhänger befand sich ein Aufsitzmäher der Marke Kubota GR21-20. Wer kann Hinweise zum Verbleib machen? Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

