Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

Bild-Infos

Download

Attendorn (ots)

Im Kreuzungsbereich der L 539, im Bereich "Am Wassertor", kam es am Donnerstag (5.9.2019) gegen 05.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärten Gründen stießen zwei PKWs im Kreuzungsbereich zusammen. Ein 35-jähriger Finnentroper sowie eine 37-Jährige aus Meinerzhagen verletzten sich leicht. Beide wurden mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmer lud die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge auf. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15000 Euro. Polizeibeamte sperrten die L539 für die Dauer der Unfallaufnahme.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell