POL-ROW: ++ Unfallflucht auf dem Parkplatz - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots) - Unfallflucht auf dem Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Zeven. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag vergangener Woche auf dem Parkplatz gegenüber Garten Meyer an der Straße Kattrepel ereignet hat, suchen die Unfallermittler der Zevener Polizei nach möglichen Zeugen. Demnach wurde zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr ein silberfarbener VW Passat von einem anderen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/93060.

