Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Seniorin übersieht geparkte Fahrzeuge

Drolshagen (ots)

Zwei leichtverletzte Personen forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag (5.9.2019) gegen 15.45 Uhr. Eine 73-Jährige befuhr die Benolper Straße in Fahrtrichtung Benolpe und übersah nach eigenen Angaben zwei am Fahrbahnrand abgestellte PKWs. Sie fuhr nach Zeugenangaben ungebremst auf und schob die Fahrzeuge zusammen. Die Mitfahrer im Fahrzeug der Seniorin verletzten sich, ein Betroffener wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen schleppte das Fahrzeug der 73-Jährigen ab. Der Gesamtschaden wird auf 12500 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell