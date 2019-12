Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Verkehrskontrollen in Husum

Husum (ots)

Am Montag (02.12.2019) in der Zeit von 07.00 bis 22.00 Uhr fand in Husum und im Umland eine Verkehrskontrolle des Polizeirevieres Husum statt.

Die am späten Nachmittag und Abend durchgeführten Alkoholkontrollen rund um den Weihnachtsmarkt führten zu einem erfreulichen Ergebnis: Alle angehaltenen Autofahrer waren nüchtern! Insgesamt wurden im Laufe des Tages ca. 180 Fahrzeuge kontrolliert. 32 Fahrzeugführer wurden gebührenpflichtig verwarnt und es wurden fünf Mängelberichte gefertigt.

Der Kontrolltag begann in den frühen Morgenstunden mit einem besonderen Augenmerk auf die Schulwegsicherung. Hierbei wurden im Nahbereich verschiedener Husumer Schulen insbesondere die Beleuchtung von Autos und Fahrrädern kontrolliert und überprüft.

Im weiteren Tagesverlauf wurden Verkehrskontrollen an wechselnden Standorten durchgeführt. Hierbei wurde in Hattstedt ein PKW festgestellt, der auf einem Trailer einen unfallbeschädigten Wagen transportierte. Der Anhänger war mehr als 30 Prozent überladen. Die feststellenden Beamten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Weiterhin wurde im Husumer Stadtgebiet ein nicht verkehrssicherer Wagen gestoppt, der aufgrund diverser Beleuchtungsmängel auffiel. Im Rahmen der Fahrzeugkontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser PKW weder über eine gültige Zulassung, noch über einen Pflichtversicherungsschutz verfügte. Zudem wurde das Fahrzeug mit ungültigen Kennzeichen geführt. Dem 19 -jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell