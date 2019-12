Polizei Bielefeld

POL-BI: Firmenwagen und Baucontainer aufgebrochen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Senne - Zwischen Freitag, 29.11.2019, und Montag, 02.12.2019, haben Diebe in Mitte einen Baucontainer und in Senne einen Transporter gewaltsam geöffnet und sind mit Werkzeugen verschwunden.

Zwischen Freitag, gegen 16:00 Uhr, und Sonntag, gegen 16:00 Uhr, stand ein VW Transporter auf einem eingezäunten Firmengelände an der Fabrikstraße. In Nähe der Einmündung der Enniskillener Straße schlugen der oder die Täter eine Autoscheibe ein und entwendeten fünf akkubetriebene Werkzeuge der Marke Hilti. Zwei Schlagbohrmaschinen, ein Staubsauger für Bohrmaschinen, eine Flex und eine Säge befanden sich mit passenden Akkus in Werkzeugkoffern.

An der Herforder Straße sind in Nähe der Einmündung der Schillerstraße Einbrecher an einer Baustelle aufgetaucht. Der 53-jährige Polier grenzte die Tatzeit zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Montag, 06:15, ein. Die Unbekannten knackten unterschiedliche Sicherungseinrichtungen an einem Baucontainer und verschwanden mit diversen Bauwerkzeugen.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell