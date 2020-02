Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Braubach (ots)

Am Freitag um die Mittagszeit wurde auf dem Parkplatz einer Bank in der Schulstraße in Braubach ein geparkter PKW stark beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieß das daneben geparkte Fahrzeug beim Ausparken gegen den PKW. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch die Polizeibeamten konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden. Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um einen Mercedes, vermutlich eine A-Klasse, gehandelt haben. Es wurde eine Anzeige wegen Fahrerflucht aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lahnstein zu melden.

