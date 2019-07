Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Brand in Industriebetrieb - ein Verletzter

Herdecke (ots)

Am Dienstag um 11:09 Uhr geriet in einem Industriebetrieb an der Breddestraße eine Palette in einer Versandhalle in Brand. Dabei wurde ein Mitarbeiter leicht verletzt. Der Brand konnte jedoch noch im Entstehungsstadium schnell gelöscht werden.

Als die durch die automatische Brandmeldeanlage alarmierte Feuerwehr mit den ersten Fahrzeugen des Löschzuges an der Einsatzstelle eintraf, hatten Mitarbeiter der Firma die Palette bereits aus der Halle gebracht und mit einem Pulverlöscher die Flammen eingedämmt. Die Arbeit der Feuerwehr beschränkte sich daher auf Nachlöscharbeiten. Dazu kam ein Löschschlauch zum Einsatz. Der durch Rauchgase leicht verletzte Mitarbeiter wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer halben Stunde war der Einsatz der 17 Feuerwehrleute mit zwei Löschfahrzeugen und der Drehleiter beendet.

